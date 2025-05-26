Türk kullanıcılar Google’da komşu ülkeler hakkında en çok ne soruyor?

Google'daki Türkçe arama trendleri, Türkiye'nin çevresindeki ülkelere dair ilginç ve gündemle örtüşen merakları gün yüzüne çıkardı. İşte en çok sorulan “Neden?” soruları...





Kültürel, ekonomik ve politik merak öne çıkıyor

Yapılan aramalar Türkiye’nin komşu ülkelerle olan ilişkilerinde tarih, siyaset, kültür ve ekonominin nasıl bir arada şekillendiğini de ortaya koyuyor. Vatandaşlar, hem güncel gelişmelerin hem de tarihsel arka planın izini sürmek için Google’a başvuruyor.