Türk kullanıcılar Google’da komşu ülkeler hakkında en çok ne soruyor?

Google'da yapılan Türkçe aramalarda, Türkiye'nin çevresindeki ülkeler hakkında merak edilen sorular dikkat çekiyor. Verikaynağı isimli sosyal medya hesabının derlediği bilgilere göre, coğrafi ve politik yakınlık kadar kültürel etkileşim de bu sorulara yön veriyor. İşte harita üzerinde öne çıkan bazı sorular.
Google'daki Türkçe arama trendleri, Türkiye'nin çevresindeki ülkelere dair ilginç ve gündemle örtüşen merakları gün yüzüne çıkardı. İşte en çok sorulan “Neden?” soruları...
Kültürel, ekonomik ve politik merak öne çıkıyor
Yapılan aramalar Türkiye’nin komşu ülkelerle olan ilişkilerinde tarih, siyaset, kültür ve ekonominin nasıl bir arada şekillendiğini de ortaya koyuyor. Vatandaşlar, hem güncel gelişmelerin hem de tarihsel arka planın izini sürmek için Google’a başvuruyor.
TÜRKİYE'NİN "NEDEN" SORUSU EUROVİSİON OLDU
Türkiye "Neden Eurovision'a katılmıyor?"
Ortadoğu ve Kafkasya’dan öne çıkan sorular
Azerbaycan "Neden İsrail'e destek veriyor?"
Ermenistan "Neden Türkiye'yi sevmiyor?"
İran "Neden Şii?"
Irak "Neden işgal edildi?"
Suriye "Neden bayrağını değiştirdi?"
Lübnan "Neden bombalandı?"
Filistin "Neden işgal altında?"
İsrail "Neden ateşkesi bozdu?"
Mısır "Neden fakir?"
Suudi Arabistan "Neden hep sıcak?"
Yemen "Neden tehlikeli?"
Umman & BAE "Neden zengin?"
Kuveyt "Neden pahalı?"
Katar "Neden Türkiye'ye yardım ediyor?"
Ürdün "Neden hava sahasını kapattı?"
Balkanlar ve Doğu Avrupa’dan en çok sorulanlar
Yunanistan "Neden Türk yemeklerini çalıyor?"
Arnavutluk "Neden Osmanlı’dan ayrıldı?"
Bosna Hersek "Neden denize kıyısı yok?"
Hırvatistan "Neden bayrağında hilal var?"
Slovenya "Neden cami yok?"
Sırbistan "Neden vatandaşlık vermiyor?"
Karadağ "Neden bağımsız?"
Kosova "Neden Euro kullanıyor?"
Kuzey Makedonya "Neden isim değiştirdi?"
Macaristan "Neden Türk Konseyi'nde?"
Romanya "Neden Latin?"
Bulgaristan "Neden vize vermiyor?"
Moldova "Neden Türkleri almıyor?"
Ukrayna "Neden savaşıyor?"
Belarus "Neden Rusya’dan ayrı?"
Rusya "Neden bu kadar büyük?"