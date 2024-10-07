Başvuru şartları arasında genellikle Türk vatandaşı olmak, belirlenen yaş aralığında bulunmak, eğitim seviyesi ve sağlık durumu gibi kriterler yer alır. Alım tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için TTK’nın resmi internet sitesini takip etmeniz önemlidir. Maaşlar ise, işin niteliğine, deneyime ve sosyal haklara göre değişiklik göstermektedir. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 132 işçi alımı ne zaman? TTK işçi alımı başvuru şartları neler?