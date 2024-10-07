Türkiye Taşkömürü Kurumu, 2024 yılı için 132 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. TTK işçi alımı başvuruları 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı başvuru şartları neler?
Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından personel alım ilanı yayınlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, düzenli olarak işçi alımı yapmaktadır. TTK işçi alımı başvuruları genellikle Kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulur. TTK işçi alımı 2024 başvuru tarihi ve şartları.
Başvuru şartları arasında genellikle Türk vatandaşı olmak, belirlenen yaş aralığında bulunmak, eğitim seviyesi ve sağlık durumu gibi kriterler yer alır. Alım tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için TTK’nın resmi internet sitesini takip etmeniz önemlidir. Maaşlar ise, işin niteliğine, deneyime ve sosyal haklara göre değişiklik göstermektedir. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 132 işçi alımı ne zaman? TTK işçi alımı başvuru şartları neler?
Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi mi alıyor?
Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan personel alım ilanına göre, birçok pozisyona 132 sürekli işçi alımının yapılacağı açıklandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı ne zaman?
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı için başvurular, 7 Ekim 2024 ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak olup, adaylar arasından işe alınacak kişiler 24 Ekim 2024 tarihinde elektronik kura yöntemi ile belirlenecektir.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı başvuru şartları neler?
Adayların T.C. vatandaşı olmaları, 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir.
Ayrıca, adayların Zonguldak ilinde ikamet etmeleri ve belirtilen öğrenim şartlarına uygun olmaları şartı aranıyor.