Valiler kararnamesi ile yapılan atamalar, doğrudan vatandaşların hayatını etkileyebilecek önemli kararlar içerir. Resmi Gazete'de yayınlanan bu kararnameler sayesinde vatandaşlar, yeni valilerini takip edebilir ve ilgili illerdeki yönetim anlayışının nasıl şekilleneceği hakkında fikir sahibi olabilirler. İşte Resmi Gazete Vali atama listesi.