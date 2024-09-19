Valiler Kararnamesi 2024 kapsamında yeni vali atamaları yapıldı. 16 ilin valisi değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan vali atama listesi ile Şırnak Valisi Birol Ekici olurken, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Manisa Valisi Vahdettin Özkan oldu. İşte Valiler Kararnamesi Resmi Gazete atama listesi.
Valiler kararnamesi ile yapılan atamalar, doğrudan vatandaşların hayatını etkileyebilecek önemli kararlar içerir. Resmi Gazete'de yayınlanan bu kararnameler sayesinde vatandaşlar, yeni valilerini takip edebilir ve ilgili illerdeki yönetim anlayışının nasıl şekilleneceği hakkında fikir sahibi olabilirler. İşte Resmi Gazete Vali atama listesi.
Valiler Kararnamesi ile Resmi Gazete vali atamaları listesi
Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.
Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur,
Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu.