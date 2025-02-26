Van’da yarın okullar tatil mi?

27 Şubat Perşembe günü kar tatiline ilişkin Van Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.

Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün 1 gün süreyle ara verilmişti.

Özalp Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 26 Şubat 2025 Çarşamba günü ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir" ifadelerine yer verildi



