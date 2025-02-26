Ülke genelinde ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı etkili olurken, bugün birçok ilde eğitime ara verildi. Van’da öğrenciler ve ve veliler, 27 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki Van’da yarın okular tatil mi, Valilikten son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?
Van Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Bugün kar tatili yapan öğrenciler Van’da yarın okullar tatil mi, 26 Şubat Van’da okullar tatil edildi mi? Valilikten açıklama geldi mı? sorusuna yanıt arıyor.
Van’da yarın okullar tatil mi?
27 Şubat Perşembe günü kar tatiline ilişkin Van Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.
Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün 1 gün süreyle ara verilmişti.
Özalp Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 26 Şubat 2025 Çarşamba günü ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir" ifadelerine yer verildi
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.