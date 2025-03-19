WhatsApp çöktü mü? 19 Mart 2025 WhatsApp ne zaman düzelecek, neden giriş yapamıyorum?

19 Mart 2025 sabah saatlerinden itibaren WhatsApp kullanıcıları, mesaj gönderme ve alma işlemlerinde aksaklık yaşadıklarını bildiriyor. Anlık mesajlaşma uygulamasına erişimde sorun yaşanırken, pek çok kullanıcı bağlantı hatası aldığını belirtiyor. Sorunun küresel çapta olup olmadığı merak ediliyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? Uygulamaya neden giriş yapılamıyor? İşte detaylar…
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, mesaj gönderme ve alma işlemlerinde aksaklıklarla karşılaştıklarını bildiriyor. Uygulamaya erişimde kesintiler yaşanırken, sorunun kaynağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. WhatsApp'ta yaşanan bu tür kesintiler genellikle teknik aksaklıklardan veya sunucu sorunlarından kaynaklanabiliyor. Kullanıcılar, WhatsApp Web ve mobil uygulamada benzer erişim problemleriyle karşılaşıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? Uygulama ne zaman düzelecek? İşte yaşanan erişim sorunu ile ilgili detaylar…
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NE SORUN VAR?
WhatsApp kullanıcıları, bugün saat 06.00'dan itibaren mobil uygulama ve WhatsApp Web üzerinden erişim problemleri yaşamaya başladı. Aksama nedeniyle ileti gönderimi ve alımında aksama yaşanıyor.
Sorunun nedeni net olarak bilinmemekle birlikte olası bir bant daraltma işlemi nedeniyle WhatsApp'ta aksama yaşandığı tahmin ediliyor.
WhatsApp'ta erişim ve akışta sorunlar giderildiğinde son durumu paylaşacağız.