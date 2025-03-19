WhatsApp çöktü mü? 19 Mart 2025 WhatsApp ne zaman düzelecek, neden giriş yapamıyorum?

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, mesaj gönderme ve alma işlemlerinde aksaklıklarla karşılaştıklarını bildiriyor. Uygulamaya erişimde kesintiler yaşanırken, sorunun kaynağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. WhatsApp'ta yaşanan bu tür kesintiler genellikle teknik aksaklıklardan veya sunucu sorunlarından kaynaklanabiliyor. Kullanıcılar, WhatsApp Web ve mobil uygulamada benzer erişim problemleriyle karşılaşıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? Uygulama ne zaman düzelecek? İşte yaşanan erişim sorunu ile ilgili detaylar…



