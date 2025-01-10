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WhatsApp ve yapay zeka el ele: Yeni özellik ile neler değişecek, hangi kolaylıklar sağlanacak?

WhatsApp ve yapay zeka el ele: Yeni özellik ile neler değişecek, hangi kolaylıklar sağlanacak?

15:0910/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>WhatsApp yapay zeka sohbet özelliği geldi mi?</p>
WhatsApp yapay zeka sohbet özelliği geldi mi?

WhatsApp, kullanıcıların yapay zekâ (AI) botlarıyla etkileşimini kolaylaştırmak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde sıkça sorulan soruları otomatik olarak yanıtlayarak zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak. Peki WhatsApp yeni özellik ile neler değişecek, hangi kolaylıklar sağlanacak? İşte detaylar.

WhatsApp'a yapay zeka sohbet özelliği geliyor. Meta bu kez uygulama içerisinden farklı kişilere hitap eden AI karakterlerine yer verecek. WhatsApp'ın bu yeni özelliği, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirebilir ve platformu daha çekici hale getirebilir. "Yapay Zekalar" sekmesinin eklenmesi, kullanıcıların farklı yapay zekâ botlarıyla doğrudan etkileşime geçmelerini sağlayarak eğlenceli, bilgilendirici ve faydalı bir araç sunabilir. Bu özellik, özellikle kişisel asistanlar, müşteri hizmetleri botları veya eğitici yapay zekâ uygulamaları gibi birçok alanda kullanılabilir.

WhatsApp'a yapay zeka sohbet özelliği ne zaman gelecek?

Kısa süre önce Whatsapp'ın test ettiği yeni bir özellik ortaya çıktı. Test görüntülerinden sızan görüntülere göre kullanıcılar, aralarında seçim yapabileceği birçok yapay zeka karakterleri ile WhatsApp’ta sohbet edebilecek. Bu özellik 2025 yılı içerisinde gelmesi bekleniyor.

WhatsApp ve yapay zeka özelliği ile neler değişecek, hangi kolaylıklar sağlanacak?

WhatsApp, kullanıcı deneyiminin yayılması için sürekli yeni özellikler sunuyor ve "yapay zekalı sohbet" özelliği bu yeniliklerin en dikkat çekicilerinden biri olabilir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp üzerinden yapay zeka destekli sohbet botlarıyla iletişim kurabilir, bilgi alabilir veya çeşitli görevleri yerine getirebilir. İşte bu yeni özellik detayları.

Akıllı Asistan Entegrasyonu : WhatsApp, kullanıcıların sorularına yanıt verebilen, randevu ayarlayabilen veya bilgi sağlayabilen yapay zeka tabanlı bir asistan sunabilir.

Kişisel ve İş Amaçlı Kullanım : Özel hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için tasarlanmış olabilir. İşletmeler, müşteri desteği sağlamak için özel sohbet botları geliştirebilir.

Kendi Botunu Oluştur : WhatsApp, kullanıcıların veya kişilerin kendi yapay zeka botlarını entegre etmesine olanak sağlar.

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