WhatsApp'a yapay zeka sohbet özelliği geliyor. Meta bu kez uygulama içerisinden farklı kişilere hitap eden AI karakterlerine yer verecek. WhatsApp'ın bu yeni özelliği, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirebilir ve platformu daha çekici hale getirebilir. "Yapay Zekalar" sekmesinin eklenmesi, kullanıcıların farklı yapay zekâ botlarıyla doğrudan etkileşime geçmelerini sağlayarak eğlenceli, bilgilendirici ve faydalı bir araç sunabilir. Bu özellik, özellikle kişisel asistanlar, müşteri hizmetleri botları veya eğitici yapay zekâ uygulamaları gibi birçok alanda kullanılabilir.