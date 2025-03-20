X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Mart X (Twitter) erişim sorunu açıklamaları

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan paylaşımlarda ve akış yenileme işlemlerinde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar, özellikle içerik güncellemeye çalışırken "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi deneyin" uyarısıyla karşılaşıyor. X'teki bu erişim aksaklığının kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknik ekiplerin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.
20 Mart Perşembe günü, X (eski adıyla Twitter) platformuna giriş yaparken sorun yaşayan kullanıcılar, "X çöktü mü?" sorusunun yanıtını arıyor. Mobil uygulama ve web üzerinden platforma erişmeye çalışan kişiler, özellikle akış yenileme ve paylaşım işlemlerinde problemler yaşadıklarını bildirdi.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X, 20 Mart Perşembe sabahından itibaren erişim sorunları yaşamaya başladı. Kullanıcılar, X'e giriş yapmaya çalıştıklarında "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi deneyin" mesajıyla karşılaştılar. Bu sorun, platforma giriş yapmaya çalışan birçok kişi tarafından fark edilince, kullanıcılar X'e erişim problemini araştırmaya başladılar. Detaylar ise şu şekilde:
X (TWİTTER) ERİŞİM SORUNUNDAKİ SON DURUM
19 Mart Çarşamba günü başlayan Instagram, Twitter, YouTube gibi popüler sosyal medya platformlarına erişimde engeli devam ediyor.
Konu ile ilgili henüz resmi kaynakalrdan açıklama yapılmadı. Gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.
X NE ZAMAN DÜZELECEK?
Hata tespit raporuna göre X'te, 19 Mart Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Sorunların, bant genişliği kısıtlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Uygulamaya erişim sorunun ne zaman düzeleceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.