Yalova ve Bursa'da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı?

Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 7 Şubat’ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kar tatili kararları, valilikler tarafından hava durumu ve ulaşım koşulları göz önünde bulundurularak açıklanıyor. Şu ana kadar bazı illerde tatil kararı alınmazken, resmi duyurular valilikler tarafından yapılmaya devam ediyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

1 /6 Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara ve günlük yaşamda zorluklara yol açıyor. Öğrenciler ve veliler ise 7 Şubat’ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kar yağışının devam ettiği illerde, valiliklerin hava durumu ve ulaşım koşullarını değerlendirerek tatil kararlarını açıklaması bekleniyor. Güncel gelişmeler ve valiliklerden gelen resmi duyurular yakından takip ediliyor.

2 /6 YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (7 ŞUBAT ) Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ilin tamamında ya da bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmişti. Şimdi ise gözler 7 Şubat Valilik açıklamalarına çevrildi ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi!

3 /6 İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'un yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerinde aralıklarla kar etkili oluyor.

4 /6 19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 19 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu bölgeleri yoğun kar yağışlı olacak. Akdeniz'in doğusunda ise sağanak yağmur bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürecek. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

5 /6 Sarı kodlu uyarı gelen iller; Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Düzce.