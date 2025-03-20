Yurtta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Kar tatili olan iller arasında Ordu, Trabzon, Samsun, Giresun, Sivas da yer aldı. Bugün tatil yapan öğrenciler yarın okul var mı, Ordu, Trabzon, Samsun, Giresun, Sivas’ta yarın 21 Mart Cuma yarın okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi? sorusuna yanıt arıyor.
Yurt genelinde soğuk hava etkili oluyor. Soğuk havanın etkisini artırdığı birçok ilde ise okulların tatil edilmesine karar verildi. Bugün okulların tatil olduğu iller arasında Ordu, Trabzon, Samsun, Sivas ve Giresun da yer aldı. Peki Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun, Sivas’ta 21 Mart Cuma okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?
Ordu’da okullar tatil mi?
Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Ordu’da okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. 21 Mart Cuma günü için Ordu’da okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.
Ordu’da bazı ilçelerde bugün eğitime ara verildi.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda perşembe günü için eğitime ara verildiği ifade edildi.
Sivas’ta okullar tatil mi?
21 Mart Cuma günü için Sivas’ta okullara kar tatiline ilişkin Valilik tarafından henüz bir açıklama gelmedi.
Sivas’ta bugün okullar tatil edilmişti. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayının yaşanmasının tahmin edildiği belirtildi.
Tedbir amaçlı olarak il genelinde taşımalı eğitim, resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Mart Perşembe bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
Trabzon’da okullar tatil mi?
Trabzon’da 21 Mart Cuma yarın okul olup olmayacağına ilişkin Trabzon Valiliği'nin açıklamaları yakından takip edilirken, şu ana kadar bu konuda resmi bir tatil açıklaması gelmedi.
Trabzon’da bugün bazı ilçelerde eğitime ara vermişti.
Trabzon'un Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan tüm okullarda bir gün eğitime ara verildi. Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya ile Araklı Erenler İlkokulu ve Ortaokulunda, Çaykara ilçesinde Karaçam, Taşkıran ile Uzungöl İlkokulu ve Ortaokulunda, Maçka ilçesinde Başar, Konaklar ile Çatak İlkokul ve Ortaokulunda, Yomra ilçesinde ise Özdil İmam Hatip, Maden ve Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu ile Çamlıyurt, Oymalıtepe ve Özdil İlkokulunda perşembe günü eğitim yapılamayacak.
Giresun’da okullar tatil mi?
Öğrenciler ve veliler 21 Mart Cuma günü için “Giresun’da okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Şu ana kadar Sivas Valiliği tarafından eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Giresun’un bazı ilçelerinde bugün okullar tatil edilmişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışıyla birlikte olumsuz yol koşulları ve buzlanma riski oluştuğu belirtildi.
Merkez ile Dereli, Yağlıdere, Espiye, Piraziz, Keşap ve Güce ilçelerindeki tüm belde ve köy okullarında eğitime 20 Mart Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, eğitimin devam ettiği ilçe merkezlerindeki okullarda ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Açıklamada, Bulancak ilçesinde de Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.
Samsun’da okullar tatil mi?
21 Mart Cuma günü kar tatil için Samsun Valiliğinen henüz bir açıklama gelmedi.
Samsun’da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde okullar bugün tatil edildi.
Kentte etkili olan kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle tedbir amaçlı Ladik, Kavak ve Asarcık ilçelerinde 20 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi. Ayvacık, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs, Atakum ve Terme ilçelerinde ise bazı okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
Taşımalı eğitim yolu ile okullarına gidemeyen öğrenciler ise izinli sayılacak.