Giresun’da okullar tatil mi?

Öğrenciler ve veliler 21 Mart Cuma günü için “Giresun’da okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Şu ana kadar Sivas Valiliği tarafından eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Giresun’un bazı ilçelerinde bugün okullar tatil edilmişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışıyla birlikte olumsuz yol koşulları ve buzlanma riski oluştuğu belirtildi.

Merkez ile Dereli, Yağlıdere, Espiye, Piraziz, Keşap ve Güce ilçelerindeki tüm belde ve köy okullarında eğitime 20 Mart Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, eğitimin devam ettiği ilçe merkezlerindeki okullarda ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.