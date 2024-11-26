Kar tatili haberleri ve son dakika okul tatili açıklamaları veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi ve birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkisini sürdirmesinin ardından bugün okullar tatil edildi. 25 Kasım ve 26 Kasım'da okulların tatil edildiği illerde yarın da okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu merak kazandı. Bu noktoda vatandaşlar valiliklerden gelen son dakika açıklamalarına yöneldi. Peki, Yarın 27 Kasım Çarşamba günü okullar tatil olacak mı? Hangi iller ve ilçelerde yarın okullar tatil olacak? İşte MEB ve il valilikleri tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklamaları...
Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. Bugün yurdun iç kesimlerinde etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü (Yarın) okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 27 Kasım Çarşamba (Yarın) hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
27 KASIM ÇARŞAMBA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Kar yağışı nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü tatil olan illerde yarın okul olup olmadığı merak konusu. Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Şiddetli kar ve tipi nedeniyle birçok kentte eğitime bir gün ara verildi. İşte bugün eğitime kar arası verilen kentler...
ERZİNCAN
25 Kasım Pazartesi günü 22 ilde kar sebebiyle okullar tatil edilmişti. 26 Kasım Salı günü için de ilk kar tatili haberi geldi.
Erzincan'da yoğun kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
AMASYA
AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Amasya'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Amasya Valiliği, taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle; İlimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden faydalanan öğrencilerimiz için 26 Kasım Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” denildi.
ÇORUM
Çorum'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Çorum Valiliği, gece saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle bugün taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Yapışan açıklamada, “İlimiz genelinde bugünün ilk saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının gün boyu sürmesi beklendiğinden, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlayan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim ve öğretime 26 Kasım salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
TOKAT
Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı günü okullar tatil edilirken, engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildi.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin güncellenmesi ve yeniden değerlendirilmesi sonucunda; 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitimin yanı sıra Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinlisayılacaktır”denildi.
ÇANKIRI
Çankırı'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde özel-resmi tüm kademe ve türdeki okullarda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KASTAMONU
Kastamonu Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar ve buzlanma riski sebebiyle, Azdavay, Daday, Devrekâni, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçesinde, resmi ve özel bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, eğitime bir gün süre ile ara verildiği açıklandı.
Öte yandan, Kastamonu il merkez ile Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Şenpazar ve Tosya'da taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verilmesi, Araç ilçesindeki Boyalı Ertürk Yöndem Yatılı Bölge İlkokulu'nda ise eğitime bir gün süre ile ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. (DHA)
NİĞDE
Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Niğde Valiliği, gece saatlerinde başlayıp, gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışının tipi, don ve buzlanma ihtimaline karşın eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan duyuruda "İl genelinde resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi
TRABZON
Trabzon'un iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi.
Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Araklı ilçemizde Yeşilyurt İlkokulu ve ortaokulu; Çankaya ilkokulu ve ortaokulu taşıma güzergahlarındaki ve bu bölgelerden gelen ortaöğretim taşımalı eğitime; Maçka ilçemizde Hamsiköy, Başar, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde taşımalı eğitime; Yomra ilçemizin kırsal mahallelerindeki Çamlıyurt ilkokulu, Maden ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu, Özdil ilkokulu ve Özdil İmam-Hatip ortaokullarında 26.11.2024 salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine İlçe Kaymakamlık komisyonlarınca karar verilmiştir" denildi.
BİNGÖL
Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki kar tatili bir gün daha uzatılırken, Adaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla; Yedisu ilçemizde her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında; Adaklı ilçemizde ise taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 26.11.2024 Salı günü 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adı geçen ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
SAMSUN
Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim ve öğretime 1 gün ara verilen ilçe ve okulları açıkladı.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Kasım Salı günü için Asarcık, Ayvacık, Havza ve Ladik ilçelerindeki tüm okulların eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde 2'şer okul, Canik ilçesinde 10 okul, Çarşamba ve Kavak ilçesinde 4'er okul, Salıpazarı ilçesinde 3 okul ve Terme ilçesinde de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, 19 Mayıs, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Kavak, Tekkeköy, Terme ve Vezirköprü'de bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı bildirildi.
ERZURUM
Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım 2024 Salı günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
SAMSUN
Samsun'da kar yağışı nedeniyle birçok ilçede bazı okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verilecek okulları duyurdu. İlkadım ilçesi hariç diğer ilçelerde bazı okullara 1 gün süreyle kar tatili verildi.
KIRŞEHİR'
Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kırşehir'de 2 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kentte bugün okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "26 Kasım 2024 Salı günü ilimiz genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
KARAMAN
Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.