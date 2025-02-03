Yarın okullar tatil mi? 4 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bugünden itibaren ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Kar yağışının da beklendiği bir çok ilde, öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmayacağını merak diyor. Peki İstanbul'da yarın (4 Şubat) okullar tatil mi? İzmir, Ankara ve Bursa'da yarın okullar tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil?
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu değerlendirmelerini paylaşarak, yaklaşık bir haftalık soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurmuştu. Birçok ilde ise okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından şimdi de kar tatili gündeme geldi. Peki yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da yarın okullar tatil değil. Okulların tatil edilmesine dair resmi bir açıklama geldiğinde gaberimizde paylaşacağız.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.
İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.
Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu periyotta karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da yarın okullar tatil değil. Okulların tatil edilmesi halinde resmi açıklamaları sayfamızda paylaşacağız.
İZMİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İzmir'de yarın okullar tatil değil. Okulların tatil edilmesi durumunda resmi açıklamaları sayfamızda paylaşacağız.
BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa'da yarın okullar tatil değil. Resmi açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.
BURSA VALİLİĞİ'NDEN YAĞIŞ UYARISI
Bursa Valiliği, bu geceden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını ve mevsim normallerinin altına ineceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.
11 Şubat'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre, 04 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Salı ve Çarşamba gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
MALATYA'DA OKULLAR 6 ŞUBAT'TA TATİL OLACAK
Malatya'da 6 Şubat'ta okullar tatil edildi. Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıldönümünde yoğun trafik ve anma programları nedeniyle il genelindeki okulların 6 Şubat'ta tatil edildiğini açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR 6 ŞUBAT'TA TATİL OLACAK
Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve anma programlarına katılımı nedeniyle şehirde yoğunluk yaşanabileceği belirtilerek, okulların 6 Şubat'ta tatil edildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Ancak sağlık, ulaşım, güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin aksamaması için ilgili birimlerde asgari düzeyde personel bulundurulacağı ifade edildi.
6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce insan hayatını kaybetmiş, şehir büyük yıkıma uğramıştı. Depremlerin yıldönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmesi bekleniyor.
ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Artvin'de yarın kar tatili olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Erzincan ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Amasya ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Tokat ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kastamonu ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.