'Yarısı Bizden' kampanyası hangi illerde geçerli olacak? Bakan Murat Kurum detayları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda geniş çaplı sosyal konut kampanyasının başlatılacağını duyurdu. “Yarısı Bizden”, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve güvenli yerleşimleri sağlamak için başlatıldı. Peki, 'Yarısı Bizden' kampanyası hangi illerde geçerli olacak? Bakan Murat Kurum'un konuya ilişkin açıklamaları...
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki son deprem, kentteki riskli yapı stokunun acil dönüşümünün ve kentsel dönüşüm projelerinin hayati önemini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı. Vatandaşlar, depreme dayanıklı konutlara geçmek için çözüm ararken, gözler devletin sunduğu en büyük finansman desteklerinden biri olan Yarısı Bizden kampanyasına çevrildi.
Yarısı Bizden Kampanyası hangi illerde geçerli olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda 81 ili kapsayan geniş çaplı sosyal konut kampanyasının başlatılacağını duyurdu.
81 ilde uygulanacak
Bakan Kurum, yıl sonunda tüm Türkiye’yi kapsayacak yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacağını vurgulayarak, "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. 2025 yılında da tüm gücümüzle İstanbul'da olacağız. 2025'teki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi de vermiş olalım. Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız" diyerek konuşmasını noktaladı.
Yarısı Bizden Kampanyası ne zaman başlayacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TV100 canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunarak, yıl sonunda tüm Türkiye'yi kapsayacak büyük bir sosyal konut kampanyası başlatılacağını açıkladı. Kampanyanın detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
Kimler faydalanabilir?
İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir.
Yarısı Bizden'e nasıl başvuru yapılır?
Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.