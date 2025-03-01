3 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönemin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. 2025 yaz tatili ne zaman? sorusu da öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra bir senenin yorgunluğunu yaz tatili ile atacak. 2025 Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte ikinci dönem sonu 2025 karne günü tarihi...

1 /4 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 31 Mart 4 Nisan'da gerçekleşecek ara tatilin ardından yüzbinlerce öğrenci ve velinin gündemine 2025 yaz tatili ne zaman sorusu oturdu. Öğrenciler ve veliler 2025 karne günü sonrasında yaz tatili için hazırlıklarına başlamışken okullar ne zaman kapanacak araştırması hız kazandı. Pek çok yurttaş 2024-2025 eğitim öğretim yılının son gününü ve okullar ne zaman kapanacak sorusunu araştırıyor. Peki 2025 yaz tatili ne zaman? İşte detaylar.

2 /4 2. DÖNEM NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN? 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönem içerisindeki ara tatil Nisan ayında uygulanacak. 2. ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 28 Mart cuma günü son dersten sonra hafta sonu ile birlikte 9 günlük ara tatile çıkmış olacak.





3 /4 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Okullarda 20 Haziran cuma günü karneler dağıtılacak.

