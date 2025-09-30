YDS/2 başvuruları 30 Eylül’de başladı, 8 Ekim’de sona erecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS/2) 2025 yılı ikinci dönem başvuruları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Geç başvuru tarihi 15 Ekim, sınav ise Kasım ayında yapılacak. Peki, ÖSYM ile 2025 YDS/2 başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte YDS/2 başvurularına ilişkin ayrıntılar.
Akademik kariyer yapmak, yüksek lisans veya doktora eğitimi almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için başvuru süreci resmen başladı.
YDS/2 2025 Başvuruları Resmen Başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 30 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla alınmaya başlandı.
Son başvuru tarihi ise 8 Ekim 2025 Çarşamba olarak belirlendi. Bu tarihi kaçıran adaylar için geç başvuru günü 15 Ekim 2025 Çarşamba olarak ilan edildi.
2025 YDS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2025 YDS/2 başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
2025 YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDS başvuru ücreti başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra belli olacak.