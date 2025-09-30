Yeni Şafak
YDS/2 başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 YDS/2 başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Tuğba Güner
12:0830/09/2025, Salı
Yeni Şafak
YDS/2 başvuruları 30 Eylül’de başladı, 8 Ekim’de sona erecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS/2) 2025 yılı ikinci dönem başvuruları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Geç başvuru tarihi 15 Ekim, sınav ise Kasım ayında yapılacak. Peki, ÖSYM ile 2025 YDS/2 başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte YDS/2 başvurularına ilişkin ayrıntılar.

Akademik kariyer yapmak, yüksek lisans veya doktora eğitimi almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için başvuru süreci resmen başladı.

YDS/2 2025 Başvuruları Resmen Başladı

Akademik kariyer hedefleyenler ve kamu kurumlarında dil yeterliliği aranan pozisyonlara başvuracak adaylar için büyük önem taşıyan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) başvuru süreci resmen başladı.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 30 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla alınmaya başlandı.


Son başvuru tarihi ise 8 Ekim 2025 Çarşamba olarak belirlendi. Bu tarihi kaçıran adaylar için geç başvuru günü 15 Ekim 2025 Çarşamba olarak ilan edildi.



2025 YDS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


2025 YDS/2 başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

2025 YDS/2 BAŞVURU EKRANI


2025 YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?


YDS başvuru ücreti başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra belli olacak.

