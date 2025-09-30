Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 30 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla alınmaya başlandı.





Son başvuru tarihi ise 8 Ekim 2025 Çarşamba olarak belirlendi. Bu tarihi kaçıran adaylar için geç başvuru günü 15 Ekim 2025 Çarşamba olarak ilan edildi.







