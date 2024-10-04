Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından onaylandı. Tunç'un onayladığı ücretlendirme tarifesi Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ücretlere ortalama yüzde 61 ila 102,35 oranında artış yapıldı. Peki, avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar kaç TL oldu? İşte, Resmi Gazete ilanı...
Avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Her yıl yeniden belirlenen yeni ücret tarifesi yürürlüğe girdi. Türkiye Barolar Birliği'nin internet sitesinden yayımlanan yeni tarife ile ilgili yapılan açıklamayla yüzde 61 ile yüzde 102,53 oran aralığında artış yapıldığı belirtildi. Peki, 2024-2025 Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ne kadar, kaç TL oldu?
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2024 2025 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
2024-2025 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife'nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, aşağıda sayılan ücretlerde yüzde 61 ile yüzde 102,53 oran aralığında artış gerçekleşti. Anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 15.800 TL'den 32.000 TL'ye çıkarılarak yüzde 102,53 oranında artış gerçekleşti.
AVUKATLIK ÜCRETİ 2024 2025
Türkiye Barolar Birliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
• Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 15.800 TL'den 32.000 TL'ye çıkarılarak yüzde 102,53 oranında artış gerçekleştirilmiştir. Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ayrı bir bent olarak düzenlenerek 25.000 TL olarak belirlenmiştir.
• Sulh Hukuk Mahkemesinde ücret 10.700 TL'den 18.000 TL'ye çıkarılarak yüzde 68 oranında artış sağlanmıştır. Yine Sulh Ceza Hakimliğinde görülen davalar için yüzde 68 artış oranı ile yeni maktu ücret 13.500 TL olarak tespit edilmiştir.
• Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret yüzde 67 artış ile 30.000 TL'dir.
• Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen artış oranı yüzde 61 olup maktu ücret 48.000 TL'ye yükseltilmiştir.
• İdare ve Vergi Mahkemelerinde görülen davalar için duruşmasız ve duruşmalı ayrımı dikkate alınarak duruşmasız davalar için yüzde 71, duruşmalı davalar için yüzde 72 oranında artış gerçekleştirilmiştir.
• Tarife'ye "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler" başlıklı yeni bir bent eklenerek maktu ücret 12.000 TL olarak tespit edilmiştir.
• Tarife'nin "Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret" başlıklı Üçüncü Kısımında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak %100 artırılarak yeniden düzenlenmiştir.
YENİ AVUKATLIK ÜCRET TARİFE TABLOSU