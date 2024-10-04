• İdare ve Vergi Mahkemelerinde görülen davalar için duruşmasız ve duruşmalı ayrımı dikkate alınarak duruşmasız davalar için yüzde 71, duruşmalı davalar için yüzde 72 oranında artış gerçekleştirilmiştir.





• Tarife'ye "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler" başlıklı yeni bir bent eklenerek maktu ücret 12.000 TL olarak tespit edilmiştir.





• Tarife'nin "Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret" başlıklı Üçüncü Kısımında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak %100 artırılarak yeniden düzenlenmiştir.



