Alternatif güvenlik sistemi





Markanın açıklamasına göre yeni Kia Picanto, Gelişmiş Sürüş Destek Sistemlerine (ADAS) ve yolcuların güvenliğini artıran bir dizi aktif güvenlik sistemine sahip. Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DDAW), Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Açıklamaya göre yeni Kia Picanto sürücünün aniden fren yapması durumunda arkadaki aracı uyarmak için dörtlü flaşörleri otomatik olarak etkinleştiren Acil Fren Sinyali (ESS) işlevine sahip. Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC), aracın yokuşta yumuşak bir şekilde ve geri kaymadan kalkmasını sağlamak için aracı frende tutuyor.