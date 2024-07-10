Yeni Kia Picanto, uygun başlangıç fiyatıyla Türkiye’de otomobil severlerle buluştu. Bu kompakt hatchback, yenilenen tasarımı ve ileri teknolojileriyle dikkat çekiyor. Küçük otomobil yeni büyük tasarımıyla algı tazeledi. Türkiye pazarına da giriş yapan yeni Kia Picanto fiyatı ve özellikleriyle de iddiasını artırmak istiyor. Kia'nın sevilen hatchback modeli Picanto satışa sunuldu. İşte yeni Kia Picanto Türkiye satış fiyatı ve özellikleri...
Kia'nın sevilen hatchback modeli Picanto, yeni tasarımı ve teknolojileriyle ülkemizde satışa çıktı. Yenilenen Kia Picanto, modern ve kompakt tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, yeni Kia Picanto fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?
Kia Picanto özellikleri
Yeni Kia Picanto 1,0 litre ve 1,2 litre olmak üzere benzinli iki farklı motor seçeneğiyle yollara çıkıyor. Her iki seçenek de yüksek verimlilik ve düşük CO2 emisyonlarıyla öne çıkıyor.
Her iki motor da Kia'nın vites işlevlerini otomatikleştiren AMT şanzıman ile sunuluyor.
AMT, geleneksel manuel şanzımanın yakıt verimliliğini ve otomatik şanzımanın şehir içi trafikte sağladığı konforu bir araya getiriyor.
Kia Picanto Türkiye satış fiyatı
Yeni Kia Picanto, 995 bin TL başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.
9 farklı gövde rengi
Her biri canlı dokuz farklı gövde rengine sahip. Alp Beyaz, Gümüş Gri, Galaksi Siyah, Astro Gri, Süt Beji, Mercan Kırmızı, Spor Mavi, Duman Mavi, Adventurous Yeşil aracın renk seçenekleri arasında yerini alıyor.
Güç aktarma sistemleri
Güç aktarma sistemleri Yeni Kia Picanto 1,0 litre ve 1,2 litre olmak üzere benzinli iki farklı motor seçeneğiyle yollara çıkıyor. Her iki motor da Kia'nın vites işlevlerini otomatikleştiren AMT şanzıman ile sunuluyor.
Alternatif güvenlik sistemi
Markanın açıklamasına göre yeni Kia Picanto, Gelişmiş Sürüş Destek Sistemlerine (ADAS) ve yolcuların güvenliğini artıran bir dizi aktif güvenlik sistemine sahip. Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DDAW), Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Açıklamaya göre yeni Kia Picanto sürücünün aniden fren yapması durumunda arkadaki aracı uyarmak için dörtlü flaşörleri otomatik olarak etkinleştiren Acil Fren Sinyali (ESS) işlevine sahip. Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC), aracın yokuşta yumuşak bir şekilde ve geri kaymadan kalkmasını sağlamak için aracı frende tutuyor.