YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM, 2024-2025 YKS ek tercih kılavuzunu ön bilgiyle yayımladı. Üniversite adayları ise YKS ek tercih tercihleri yayınlanan ek tercih kılavuzuna göre yapılacak. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. İşte 2024 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu görüntüleme ekranı...
2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı. YKS ek tercih kılavuzu ile öğrenciler üniversite ek tercih işlemlerini yapacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
YKS EK TERCİH KILAVUZU 2024 YAYINLANDI
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.
YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR 2024?
YKS ek yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir.
YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.