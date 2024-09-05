YKS ek tercih takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapacak. Peki, 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercihler nasıl yapılacak? İşte detaylar.
YKS ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağı YKS sınavına girip de tercih sonuçlarıyla bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından merak konusu olmakta.
YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Şimdi gözler YKS ek tercih takviminde. ÖSYM'den son dakika YKS ek tercih açıklaması geldi. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ek tercihler ne zaman? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. İlk tercihlerde üniversiteye yerleşemeyen adaylar güncel gelişmeler için ÖSYM'den açıklama bekliyordu. Son dakika haberine göre beklenen açıklama geldi. Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapacak.
İşte ÖSYM'den yapılan açıklama: "2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak.
ÖSYM 2024 YKS BOŞ KONTENJANLARI EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLİR?
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak.
2024 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak. Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.
YKS Ek Yerleştirme Nasıl Yapılacak?
Ek yerleştirme işlemleri, üniversitelerin boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirmesiyle birlikte başlayacak. 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Adayların ek yerleştirme sürecinde tercih yaparken ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda yapmaları önem taşıyor.
İlk Tercihte Yerleşenler Ek Tercih Yapabilir Mi?
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmeden yararlanabilecek.