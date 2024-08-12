YKS ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağı YKS sınavına girip de tercih sonuçlarıyla bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından merak konusu olmakta. 4 Ağustos'ta sona eren YKS tercih işlemlerinin ardından, binlerce öğrenci tercihlerine göre üniversitelere yerleştirilecek. İlk tercihler sonrasında bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercihlerin başlamasını bekleyecek. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ek tercihler ne zaman? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.