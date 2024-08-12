YKS tercih sonuçları sonrası üniversite kayıtları başlayacak. Kayıtlar sona erdikten sonra boş kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak. Bu süreyle birlikte 2024 Üniversite ek tercih başvurusu süreci de başlamış olacak. Peki 2024 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? YKS ek yerleştirme ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı?
YKS ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağı YKS sınavına girip de tercih sonuçlarıyla bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından merak konusu olmakta. 4 Ağustos'ta sona eren YKS tercih işlemlerinin ardından, binlerce öğrenci tercihlerine göre üniversitelere yerleştirilecek. İlk tercihler sonrasında bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercihlerin başlamasını bekleyecek. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ek tercihler ne zaman? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz bu yılın ikinci tercih takvimini paylaşmadı. YKS ek tercih takvimi, üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.
2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu hazırlanacak ve adaylar ile paylaşılacak. Yayımlanan kılavuzda üniversitelerin taban puanları ve güncel kontenjanları yer alacak. Adaylar üniversitelerin özel koşulları ve diğer şartları dikkatle takip ederek ek tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
Ek tercihlerde adayların en fazla 24 üniversite tercih etme hakkı bulunacak. 2024-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2024-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.
2024 -YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
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KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLİR?
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak.
2024 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak. Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.
BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ÖSYM 2024 YKS BOŞ KONTENJANLARI EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN