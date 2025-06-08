YKS için sayılı günler kaldı! YKS ne zaman, sınava hangi okulda gireceğim? TYT, AYT, YDT sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı her geçen gün artıyor. Sınava hazırlanan yüzbinlerce aday, “YKS sınav yerleri açıklandı mı?”, “Sınav giriş belgesi nasıl alınır?” sorularının yanıtını araştırıyor. ÖSYM tarafından üç oturumda uygulanacak sınav için geri sayım sürerken, adaylar YKS'nin ne zaman, saat kaçta yapılacağını ve sınav gününe kaç gün kaldığını da merak ediyor.

1 /4 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım hızla devam ederken, adaylar sınavla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Üç oturumda gerçekleştirilecek sınavın giriş belgeleri, sınav yeri bilgileri ve tarih-saat detayları merak konusu oldu. "YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri nereden öğrenilir?" gibi sorular gündemdeki yerini korurken, sınav takvimiyle ilgili güncel gelişmeleri haberimizde derledik.

2 /4 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? TYT: 21 Haziran 2025 Cumartesi saat 10:15'te AYT: 22 Haziran 2025 Pazar saat 10:15'te YDT: 22 Haziran 2025 Pazar saat 15:45'te uygulanacak.

3 /4 YKS'YE KAÇ GÜN KALDI? YKS'ye bugünden(7 Haziran) itibaren 14 gün kaldı.