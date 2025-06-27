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YKS okul puanı (OBP) nasıl onaylanır, son gün ne zaman? 2025 YKS OBP güncelleme ve eğitim bilgisi teyit sayfası

YKS okul puanı (OBP) nasıl onaylanır, son gün ne zaman? 2025 YKS OBP güncelleme ve eğitim bilgisi teyit sayfası

11:3027/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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2025 YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından, üniversite adayları için tercih sürecinde büyük önem taşıyan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile ilgili işlemler başladı. Adayların eğitim bilgilerini kontrol etmeleri, eksik ya da hatalı durumlarda okul müdürlükleriyle iletişime geçmeleri gerekiyor. Bu süreçte “YKS okul puanı onaylama nasıl yapılır? Son tarih ne zaman?” gibi sorular sıkça araştırılıyor.

YKS OBP (OKUL PUANI) ONAYLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin, mezun oldukları ya da öğrenim gördükleri ortaöğretim kurumlarında yer alan eğitim bilgilerinin ÖSYM sisteminde doğru şekilde yer alması, OBP’nin (okul puanının) doğru hesaplanabilmesi açısından kritik öneme sahip. İşte adım adım yapılması gerekenler:

1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (ais.osym.gov.tr) T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapın.


2. "Eğitim Bilgilerim" sekmesinden ortaöğretim bilgilerinizin sistemde yer alıp almadığını kontrol edin.

3. Bilgileriniz eksik, hatalı ya da görünmüyorsa, okul müdürlüğüyle iletişime geçerek güncelleme talep edin.

4. Adayların bireysel olarak ÖSYM’ye doğrudan yaptığı düzeltme talepleri kabul edilmeyecek. Tüm işlemler sadece okul yönetimi üzerinden yapılacak.


EĞİTİM BİLGİLERİ VE OBP ONAYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-YKS kapsamında okul bilgileri ve OBP güncelleme işlemleri, 24 Haziran–1 Temmuz 2025 tarihleri arasında, saat 16.00’ya kadar okul müdürlüklerine açık olacak. Bu tarihler arasında bilgilerinizi kontrol etmeyen ya da hataları bildirmeyen adayların puan hesaplamasında sorunlar yaşanabilir.


OKUL MÜDÜRLÜKLERİ OBP ONAYINI NEREDEN YAPACAK?

Eğitim bilgilerini ve OBP onayını yapacak okul yetkilileri, Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden işlem gerçekleştirecek.

İlgili sistem adresi: https://kkis.osym.gov.tr


Kullanıcı adı ve şifresi, https://bmis.osym.gov.tr sistemiyle aynıdır.

Giriş bilgilerini hatırlamayan okul yöneticileri, ÖSYM Çağrı Merkezi (444 6796) üzerinden yardım alabilir.



#OBP Güncelleme Nasıl Yapılır?
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