YKS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Nefesler tutuldu! YKS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

21-22 Haziran’da yapılan YKS 2025 sınavları, TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla tamamlandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için şimdi kritik bekleyiş başladı. Sınavların sona ermesiyle birlikte en çok merak edilen konu “YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?” sorusu oldu. ÖSYM’nin sonuç takviminde belirtilen tarih ve süreç detayları yakından takip ediliyor.