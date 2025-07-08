YKS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Nefesler tutuldu! YKS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci geride kaldı. Üç oturumda uygulanan sınava milyonlarca aday katılım gösterdi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının ardından şimdi ise gözler ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç takvimine çevrildi. Peki, YKS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
21-22 Haziran’da yapılan YKS 2025 sınavları, TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla tamamlandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için şimdi kritik bekleyiş başladı. Sınavların sona ermesiyle birlikte en çok merak edilen konu “YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?” sorusu oldu. ÖSYM’nin sonuç takviminde belirtilen tarih ve süreç detayları yakından takip ediliyor.
2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA TERCİH DÖNEMİ BAŞLAYACAK
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecek.
Tercih işlemlerine dair detayların ise sonuçların açıklanacağı gün veya hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.