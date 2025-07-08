Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YKS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Nefesler tutuldu! YKS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

YKS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Nefesler tutuldu! YKS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

10:328/07/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci geride kaldı. Üç oturumda uygulanan sınava milyonlarca aday katılım gösterdi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının ardından şimdi ise gözler ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç takvimine çevrildi. Peki, YKS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

21-22 Haziran’da yapılan YKS 2025 sınavları, TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla tamamlandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için şimdi kritik bekleyiş başladı. Sınavların sona ermesiyle birlikte en çok merak edilen konu “YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?” sorusu oldu. ÖSYM’nin sonuç takviminde belirtilen tarih ve süreç detayları yakından takip ediliyor.

2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA TERCİH DÖNEMİ BAŞLAYACAK

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecek.

Tercih işlemlerine dair detayların ise sonuçların açıklanacağı gün veya hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

#YKS
#yks sınav sonuç tarihi
#2025 YKS Sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri