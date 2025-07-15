YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kaç tercih hakkı var? ÖSYM 2025 üniversite tercih takvimi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihinde düzenlendi. Sınava katılım sağlayan adaylar tercih sürecinin başlamasıyla birlikte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihlerini gerçekleştirecek. Tercih işlemleri üniversitelerin taban puanları ve öğrencilerin başarı sıralamaları baz alınarak yapılacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte, detaylar...
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, YKS sonuçlarının ardından tercih dönemini bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen süreçte tercih tarihleri, adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tercih işlemleri, belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM’nin sistemi üzerinden yapılabiliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman? 2025 üniversite tercihleri nasıl yapılır? İşte, konuya dair bilgiler...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Resmi takvim henüz yayımlanmamış olsa da, önceki yıllara bakıldığında YKS tercih dönemi temmuz ayının son haftasında başlıyor ve yaklaşık 1 hafta sürüyor. Örneğin 2024 yılında tercihler 25 Temmuz – 2 Ağustos arasında yapılmıştı. Buna göre bu yıl da benzer şekilde temmuz sonunda tercih ekranı açılacak ve ağustos başında kapanacak.
TERCİHLER NASIL ALINACAK?
Adaylar tercihlerini, bu tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercihlerdeki tüm sorumluluk bizzat adayın kendisine aittir.
İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz Tercihlerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin tercihinizdir.
TERCİH YAPARKEN PUANA MI, SIRALAMAYA MI BAKILIR?
Öncelikle hem puanların hem de başarı sıralarının geçtiğimiz senenin verileri olduğunu unutmayın. Puanlar yıldan yıla, soruların zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ancak başarı sıraları puanlara göre nispeten daha sabittir. Bu nedenle başarı sırasına göre tercih yapılması daha doğru olacaktır.
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Her yıl üniversite sınavını başarı ile geçip tercih hakkı kazanan adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkı tanınmaktadır. Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı tercih dönemi öncesinde ÖSYM'nin web sitesinde tercih kılavuzu yayınlanarak adaylara sunulmaktadır.