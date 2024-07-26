Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar YKS tercihleri için heyecanlı bekleyişlerini sona erdirdi. Adaylara rehberlik etmek amacıyla 2024-YKS tercih kılavuzu da yayımlandı. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki ÖSYM üniversite tercihleri kaç gün sürecek? Üniversite tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitecek?
"ÖSYM üniversite tercihleri kaç gün sürecek? Üniversite tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. İşte tercih dönemiyle ilgili detaylar...
YKS Tercihleri Başladı mı?
YKS tercih dönemi bugün itibarıyla başlamış durumda. Adaylar tercih işlemlerine başlayabilirler.
YKS Tercihleri Saat Kaçta Başlıyor ve Ne Zaman Bitiyor?
YKS tercihleri bugün başlamış olup, adaylar tercih işlemlerini 2 Ağustos'a kadar gerçekleştirebilecekler. Tercih işlemleri için belirli bir saat kısıtlaması yok, adaylar belirtilen süre boyunca tercihlerini yapabilirler.
YKS Tercih Ekranı Açıldı mı?
YKS tercih ekranı ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açılmıştır. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Kontenjan Bilgileri:
2024-YKS için toplamda 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. Adaylar tercihlerini bu kontenjanlara göre yapacaklar.
YKS Tercihleri Nasıl Yapılır?
Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmalıdır.
TC kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapılır. Tercih listesini hazırlayan adaylar, tercihlerini sisteme girerek kaydederler. Adaylar tercihlerini kaydettikten sonra mutlaka kontrol etmeli ve doğruluğundan emin olmalıdırlar.
Nelere Dikkat Edilmeli?
Adaylar tercihlerini yaparken YKS tercih kılavuzunu dikkatlice incelemelidir.
Tercihlerin sıralamasını dikkatli ve stratejik bir şekilde yapmalıdırlar.
Tercih süresinin son gün ve saatine kadar tercihlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Tercih Kılavuzu ve Yardımcı Araçlar:
Adaylar YKS tercih kılavuzuna ve YÖK Atlas YKS tercih robotuna ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilirler. Bu araçlar, adaylara doğru ve bilinçli tercihler yapma konusunda rehberlik edecektir.
Üniversite adaylarının tercih döneminde dikkatli olmaları ve tüm bilgileri doğru bir şekilde kontrol etmeleri önemlidir.