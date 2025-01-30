Yurt-Time Spor Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurtlarında kalan öğrencilerin günlük spor alışkanlığı kazanmaları ve yurt işleyişine katkıda bulunmaları amacıyla yürütülen bir programdır. Her yıl olduğu gibi bu sene de Yurt-Time Spor Projesi için e-başvurular alınacak. Peki, 2025 KYK yurt-time 2 başvurusu ne zaman? KYK Yurt Time başvuruları nasıl nereden yapılıyor? İşte Yurt-Time Spor Projesi başvuru ekranı.
KYK yurt-time başvuruları, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Yurt-Time Spor Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurtlarında kalan öğrencilerin günlük spor alışkanlığı kazanmaları ve yurt işleyişine katkıda bulunmaları amacıyla yürütülen bir programdır. Proje kapsamında öğrenciler, kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi çeşitli alanlarda görev alarak hem deneyim kazanır hem de harçlık elde ederler. Peki Yurt Time başvurusu ne zaman yapılacak? Yurt Time 2. Dönem başvuruları nereden nasıl yapılacak, kimler başvuracak?
YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
GSB KYK Yurt Time 2. Dönem başvuru tarihleri henüz belli olmadı. 2024 yılında Yurt Time 2. dönem başvuruları; 22-26 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu sene de başvuruların ocak sonunda başlaması bekleniyor.
YURT TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK Yurt Time başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bölümünün altında yer alan Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu seçeneğinden işlemlerini halletmeleri gerekiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu e-Devlet ekranı için tıklayın
YURT TİME NEDİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor. Yurt time spor projesi kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alacak.
Projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.
Bugüne kadar Yurt Time Spor projesine katılan yirmi yedi bin genç üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini ifade ediyor.
KYK YURT TİME PROJESİ NEDİR?
KYK yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alacaklar. Söz konusu proje dâhilinde her yurttan on öğrenci seçilecek.
Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.
Proje kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı sayılmakta ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır.