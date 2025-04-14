Zilkade ayı başlangıcı tarihi araştırması gündemdeki yerini aldı. Zilkade ayı, Hicri takvime göre Şevval ayının ardından gelir ve Zilhicce'den hemen önce yer alır ve İslam'da dört haram aydan biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı hicri takvime göre 2025 Zilkade ayının başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Zilkade ayı ne zaman başlıyor 2025? Zilkade ayı önemi ve faziletleri nelerdir? Haram ay ne demek? İşte detaylar.
Zilkade Ayı, İslam takvimine göre yılın 11. ayı olup, dört haram aydan biridir. Bu ayda savaşmak, kavga etmek ve huzuru bozacak her türlü davranış yasaklanmıştır. İslam'da barış ve sükûnetin teşvik edildiği bu dönemde, ibadetlere daha fazla önem verilir. Peki, Zilkade ayı nedir nedir, ne zaman?
ZİLKADE AYI 2025 NE ZAMAN?
Zilkade ayı, Hicri takvime göre ayın hilalinin görülmesine bağlı olarak belirlenir, bu nedenle kesin tarih Miladi takvimde her yıl değişir. 2025 zilkade ayı 29 Nisan 2025 Salı günü başlayacak ve 28 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Zilkade ayından sonra ise Zilhicce ayı başlayacak.
ZİLKADE AYI FAZİLETİ VE ÖNEMİ
Zilkade isminin, hicrî takvimde yer alan diğer ay adları gibi milâdî V. yüzyılın başlarında Hz. Peygamber'in babasından beşinci dedesi Kilâb b. Mürre tarafından belirlendiği, İslâmiyet'in zuhuru döneminde de Araplar'ın bu isimleri kullanmakta olduğu belirtilmektedir. Câhiliye devrinde haram ayların ilki olan zilkade ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar düzenlenir, Mekke'de Ukâz ve Mecenne panayırları da bu ayda kurulurdu.
Bazı kaynaklarda zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması zikredilmekle birlikte (meselâ bk. Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 71) bu rivayetleri doğrulama imkânı bulunmamaktadır. İbn Abbas'ın, "Mûsâ'ya otuz gece vade verdik" âyetinde geçen (el-A'râf 7/142) "otuz gece" ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir (Şevkânî, II, 242). İslâm tarihinde zilkade ayında meydana gelen önemli olaylardan Hendek (Ahzâb) Gazvesi, Hz. Peygamber'in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi, Benî Kurayza Gazvesi, Umre Seferi, Umretü'l-kazâ, Resûl-i Ekrem'in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi zikredilebilir. Ramazan ve kurban bayramları arasında kaldığı için zilkade ayında nikâh kıyılamayacağı yönündeki inanışların dinî dayanağı yoktur.
HARAM AY NE DEMEK, HANGİLERİ?
Harem aylar olarak anılan bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep’tir. Bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasaklanmıştır.
Haram aylar tabiri Kur’ân-ı Kerîm’de iki âyette çoğul (el-eşhürü’l-hurum: et-Tevbe 9/5, 36), dört âyette de tekil şekliyle (eş-şehrü’l-harâm: el-Bakara 2/194, 217; el-Mâide 5/2, 97) geçmektedir. Tevbe sûresinin 2. âyetinde geçen “dört ay” (erbaatü eşhur) ifadesiyle de bir yoruma göre haram aylar kastedilmiştir.
Haram aylar tabiri çeşitli hadislerde de yer almaktadır. Söz konusu dört ayın bu şekilde adlandırılması bu aylarda savaşın haram kılınması, işlenen sevap veya günahlara başka zamanlarda yapılanlardan daha fazla mükâfat veya ceza verilmesi, böylece yılın diğer aylarından farklı bir önem ve saygınlığa sahip bulunmaları sebebiyledir (Cessâs, II, 110-111).