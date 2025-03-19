Mahallenin 'Ayşe ablası': 18 yıldır davuluyla sokaklarda

Alkan, kadınların istediği her şeyi başarabileceğini dile getirerek, "Eşim Antalya'ya çalışmaya gitti. 'Davulu kim çalacak?' diye düşündük. Oğluma, 'Bunu beraber çalalım' dedim. Oğlum bir mahallede, ben diğer mahallede çalıyordum. Kızım da küçüktü ilk başladığımda, onu da yanıma alıyordum. O zamanlar durumumuz kötüydü, bahşiş veren çok oldu. Köy halkı beni hiçbir zaman boş çevirmedi" diye konuştu.