Mimarisiyle dikkat çekiyor: Tıbbiye Camisi ibadete açıldı

Vatandaşların camiye ilişkin düşünce ve taleplerini kendilerine ilettiğini kaydeden Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konuda, ömrü hayatımız boyunca bizlerin ve camideki emeği geçen arkadaşlarımızın, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere aldığımız duaları bugüne kadar almadık diyebilirim. Orada ibadette karşılaştığımız insanların, caminin nasıl bir boşluğu doldurduğunu anlatmalarını telaffuz edecek kelimeler bulamıyorum. Bu bölge dışından Üsküdar ve Kadıköy'den sivil insanların da beş vakit namaz için bu camiye geldiklerini söylemeleri bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı."