Sahurda çay içenler dikkat: Uzman isim 'Ramazanda böyle tüketmeyin' diyerek açıkladı

Çay, dünyada sudan sonra en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor. Ancak sahur sofralarının vazgeçilmezi çay, yanlış tüketildiğinde mide problemlerine yol açabilir. Uzman isim, sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için çayın doğru tüketimini anlattı.
Her yaştan insanın severek tükettiği hayatımızdan eksik olmayan çay, Ramazan ayında nasıl tüketilmeli? Çay severler sahurda nelere dikkat etmeli?
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Gökçe, fazla demli çay tüketiminin vücuttaki sıvı kaybını artırdığını belirterek, "Özellikle demli çay, vücuttaki sıvıyı boşaltıyor ve akşama kadar susuz kalınmasına neden oluyor. Vücuttaki sıvı miktarı düştüğü için de taş hastalığı belirtilerinde artış oluyor. İftardan sonra çay içilebilir ama sahurda demli çay içilmemesini tavsiye ediyoruz" dedi.
Gökçe, Ramazan ayında sıvı alımının düştüğü için taş hastalıklarının belirtilerinin çoğaldığını söyledi.
Oruç 11 ayın detoksu
Yoğun sıvı kaybı nedeniyle hastalığın belirtilerinin artış gösterdiğini belirten Gökçe, "Oruç çok önemli 11 ayın detoksu. Ancak taş hastaları dikkatli olmalı. Gerekli önlemleri alırsanız, yaşam tarzınızı ona göre ayarlarsanız ramazanda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Özellikle iftar sahur arasında ne yapmamız gerektiğini bilmediğimiz için mevcut taşlar belirti vermeye başlıyor" diye konuştu.
Taş oluşumunun 20-50 yaş arası en sık görülen yaş gurubu olduğunu, 50 yaşından sonra yeni taş oluşumunun çok fazla görülmediğine dikkati çeken Gökçe, taş oluşmadan önceki sürecin çok daha önemli olduğunu vurguladı.
"Demli çay tüketimi sıvı kaybını artırıyor"
Beslenme, sıvı alımı ve ilaç kullanımı gibi taş oluşumunu azaltıcı etmenlere dikkati çeken Gökçe, şunları kaydetti:
"Günlük hayatta taşın oluşmaması için basit ama önemli yapabileceğimiz şeyler var. Özellikle günlük sıvı alımımız 2,5 - 3 litre olmalı. Bu sıvı alımı su olmalı. Çay tüketimi toplumumuzda fazla ama demli çay, taş hastaları için olumlu bir içecek değil. Çünkü fazla demli çay sıvı kaybını artırıyor ve vücut hızlı sıvı kaybediyor.
Kahve, kakaolu içecekler, hayvansal proteinden zengin, karbonhidrattan zengin yiyeceklerin çok tüketilmemesi gerekiyor. Bunlar taş oluşumunu artırıyor.
Sahurda çok çay içilmesinin kesinlikle yanlış olduğunu dile getiren Gökçe, "Demli çay, vücuttaki sıvıyı boşaltıyor ve akşama kadar susuz kalınmasına neden oluyor. Helal olan hiçbir şey aslında zararlı değildir. Çok güzel bir ölçü var burada.
Bunları zararlı hale getiren biziz. Yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış şekilde ve yanlış miktarda tüketiyoruz. Ondan sonra gıdalar zararlı hale geliyor. Bu nedenle özellikle sahurda çay, kahve ve kakaolu ürünlerden kaçınılmalı" ifadesini kullandı.
Ev yapımı limonata taş oluşumunu azaltıyor
Taş hastalarının özellikle dikkat etmesi gerektiğini, bunların idrarda taş oluşumu artıran maddeleri çoğalttığını anlatan Gökçe, "Yemeklere ekstra tuz koymayalım. Tuz idrarda taşı oluşturan kalsiyumun miktarını artırıyor. Bunların karşılığı olarak lifli, posalı gıdalar, tahıllar, baklagiller tüketilmeli, meyvelerin suyu yerine kendisi tüketilmelidir. Bunun için ev yapımı limonata tüketilmesini öneriyoruz." dedi.