Sahurda çay içenler dikkat: Uzman isim 'Ramazanda böyle tüketmeyin' diyerek açıkladı

Sahurda çok çay içilmesinin kesinlikle yanlış olduğunu dile getiren Gökçe, "Demli çay, vücuttaki sıvıyı boşaltıyor ve akşama kadar susuz kalınmasına neden oluyor. Helal olan hiçbir şey aslında zararlı değildir. Çok güzel bir ölçü var burada.