129 Milyon dolarlık çılgın transfer savaşı! Premier Lig’in genç yıldızı için devler yarışıyor

Everton’ın parlayan genç yıldızı, Avrupa’nın en büyük kulüplerinin radarına takıldı. 129 milyon dolarlık değer biçilen bu yetenek için 4 dev takım, transfer yarışında kıyasıya mücadele ediyor. Premier Lig’in yeni gözdesinin hangi kulübe gideceği şimdiden büyük merak konusu oldu. İşte detaylar.
Premier Lig ekibi Everton'ın genç yıldızı, 4 Avrupa devinin transfer listesine girdi.
Branthwaite şu anda İngiltere'deki en iyi stoper adaylarından biri olarak gösteriliyor ve Everton'ın yıldızı son iki sezondur bu beklentiyi karşılıyor. Ancak, Toffees ile oynamak İngiltere'deki seçimini bir nevi arka plana attı.
Sky Sports'a göre Branthwaite, Thomas Tuchel'in ilk İngiltere kadrosuna giremedikten sonra bu yaz aylarında Everton'dan ayrılmayı düşünüyor. Branthwaite şu anda Lee Carsley'nin İngiltere U21 kadrosunun bir parçası ancak Everton defans oyuncusu mümkün olan en kısa sürede A takıma geri dönmek istiyor.
Ayrıca Liverpool, Manchester City ve Tottenham Hotspur'un Branthwaite'i yakından takip ettiği, Real Madrid'in de Branthwaite'i transfer etmek istediğinin altı çiziliyor.
Haberde Branthwaite için belirtilen fiyatlar geçen yaz 100 milyon £'un (129 milyon $) üzerine çıktı. Ancak, Branthwaite ayrılmaya kararlı olduğunu açıkça belirtirse Everton'ın transfer görüşmelerine açık olacağı bildiriliyor.