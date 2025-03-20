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15 Milyon Euro’luk rüya çöktü: Sevilla eski Galatasaraylıyı bedavaya göndermeye razı!

15 Milyon Euro’luk rüya çöktü: Sevilla eski Galatasaraylıyı bedavaya göndermeye razı!

12:5520/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray’dan 15 milyon Euro’ya Sevilla’ya transfer olan Marcao, İspanyol ekibinde istenmeyen adam haline geldi. Sevilla, sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle aylardır Brezilyalı stoperi takımdan göndermeye çalışsa da Marcao ayrılığa yanaşmıyor. Detaylar haberimizde.

Sevilla 2022-23 sezonu başında Marcao'yu Galatasaray'dan bonuslar dahil 15 milyon euroya transfer etmişti.


İspanyol ekibinin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Marcao, Sevilla'da beklentilerin oldukça altında kaldı. Sık yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Marcao, Sevilla'da gözden çıkarıldı.


İspanyol basınında yer alan habere göre Sevilla aylardır Marcao'nun takımdan ayrılmasını istemesine karşın Brezilyalı stoper buna yanaşmadı.


Sevilla'nın, takımın en fazla kazanan isimleri arasında yer alan Marcao'yu neredeyse bedavaya elden çıkarmaya dahi razı olacağı haber detayında yer aldı.


Marcao bu sezon ligde son 16 maçta sadece 5 dakika süre alabildi.


28 yaşındaki stoperin Sevilla ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

#Marcao
#Sevilla
#Galatasaray

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