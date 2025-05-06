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18 yaşında Inter’e transfer olmuştu: Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu

18 yaşında Inter’e transfer olmuştu: Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu

15:176/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’da sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Fernando Muslera’nın yerine kaleci arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılılar 18 yaşında Inter’e transfer olan ve şu anda Brezilya Ligi’nde forma giyen 24 yaşındaki kaleci için teklif sunacak. Detaylar haberimizde.

Galatasaray’da sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera’nın yerine düşünülen isim belli oldu.

SantistasNET'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos forması giyen genç kaleci Gabriel Brazao’yu kadrosuna katmak için harekete geçti.


Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki kaleci için Santos’a 6 milyon Euro’luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.


Teknik heyetin onay verdiği transferin, yaz döneminde sonuçlandırılacağı öne sürüldü.


Galatasaray'da 2011 yılından bu yana forma giyen Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılması bekleniyor.

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