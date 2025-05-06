18 yaşında Inter’e transfer olmuştu: Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu

Galatasaray’da sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Fernando Muslera’nın yerine kaleci arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılılar 18 yaşında Inter’e transfer olan ve şu anda Brezilya Ligi’nde forma giyen 24 yaşındaki kaleci için teklif sunacak. Detaylar haberimizde.

1 /5 Galatasaray’da sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera’nın yerine düşünülen isim belli oldu.

2 /5 SantistasNET'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos forması giyen genç kaleci Gabriel Brazao’yu kadrosuna katmak için harekete geçti.



3 /5 Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki kaleci için Santos’a 6 milyon Euro’luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.



4 /5 Teknik heyetin onay verdiği transferin, yaz döneminde sonuçlandırılacağı öne sürüldü.

