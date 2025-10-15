A Milli Takım'ı bekleyen tehlike: Yıldız isim tercihini değiştirebilir

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk iki sıra yarışını sürdüren A Milli Takım'da Can Uzun sıkıntısı yaşanıyor. Montella'nın az süre şansı verdiği 19 yaşındaki forvet oyuncusu, milli takımını değiştirebilir.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı Bulgaristan ile Gürcistan maçlarında farklı kazanarak play-off yolunda önemli bir adım attı.
24 yıl sonra Dünya Kupası hasretine son vermeye hazırlanan Ay-yıldızlı ekibi Can Uzun tehlikesi bekliyor.
Gazeteci Oğulcan Çoksayar'ın haberine göre; Türkiye formasıyla 2 resmi karşılaşmaya çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ülke tercihini değiştirme hakkına sahip.
KURAL NE DİYOR?
Yeni FIFA kuralına göre, oyuncunun milli takım değiştirebilmesi için ilk milli takımında en fazla üç resmi maçta forma giymiş olması ve 21 yaşının altındayken olması gerekiyor. Dünya Kupası elemeleri, Avrupa Şampiyonası elemeleri ve Uluslar Ligi karşılaşmaları ise oyuncunun milli takım tercihini etkilemiyor.
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın forma şansı vermediği Can Uzun'un Almanya'yı tercih edebilme hakkı bulunuyor. 19 yaşındaki forvet, oynanan son 2 resmi maçta sadece 26 dakika süre alabildi.
Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Can Uzun, bu sezon Alman ekibi Eintracht Frankfurt formasıyla çıktığı 9 karşılaşmada 6 gol atıp, 4 asistlik performans sergiledi.