A Milli Takım'ı bekleyen tehlike: Yıldız isim tercihini değiştirebilir

KURAL NE DİYOR?

Yeni FIFA kuralına göre, oyuncunun milli takım değiştirebilmesi için ilk milli takımında en fazla üç resmi maçta forma giymiş olması ve 21 yaşının altındayken olması gerekiyor. Dünya Kupası elemeleri, Avrupa Şampiyonası elemeleri ve Uluslar Ligi karşılaşmaları ise oyuncunun milli takım tercihini etkilemiyor.



