Acun Ilıcalı maç sonu şampiyonluk şanslarını açıkladı

'Özür diliyoruz taraftarımızdan'

"Düşündüğümüz zaman iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum, çok emek verdik. İyi futbolcular getirdik. Kadro gücü olsun, teknik direktör olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Her şeyi yapmanıza rağmen bazen sonuçta futbol bu, her şey sahada belli oluyor. Hem üzgünüz, hem sorumluyuz, hem de özür diliyoruz taraftarımızdan."