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Acun Ilıcalı maç sonu şampiyonluk şanslarını açıkladı

Acun Ilıcalı maç sonu şampiyonluk şanslarını açıkladı

22:4320/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kayserispor karşısında yaşanan puan kaybının ardından maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'2 puan ağır bir hasar'

"Bizim için çok çok üzücü bir akşam oldu. Fenerbahçemiz için taraftarımız için çok üzücü. Burada kaybedilen 2 puan ağır bir hasar."

'Bu sorumluluğu alıyorum'

"Şahsım ve yönetimim adına tüm sorumluluğu alıyoruz. Ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz, ben de şahsım olarak bu sorumluluğu alıyorum."

'Fenerbahçe gönüllüleriyiz'

"Bu puan kaybıyla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok çok üzücü bir durum. Taraftarımızın üzüldüğünü biliyoruz. Biz de gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe için harcayan Fenerbahçe gönüllüleriyiz. Yönetim olarak biz üzgünüz, futbolcularımız üzgün."

'Çok zor gözüküyor'

"Altı hafta var. Şansımız çok zor gözüküyor. Biz ama taraftarımızla ve sonuç itibarıyla futbolcularımızla, teknik kadromuzla mücadelemize devam edeceğiz. Taraftarımızdan özür diliyoruz."

'Sayısız fırsat kaçıyor'

"Bazen olmayınca da olmuyor. Sayısız fırsat kaçıyor. Berabere bitebiliyor. Futbolun bir tarafı bu."

'Özür diliyoruz taraftarımızdan'

"Düşündüğümüz zaman iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum, çok emek verdik. İyi futbolcular getirdik. Kadro gücü olsun, teknik direktör olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Her şeyi yapmanıza rağmen bazen sonuçta futbol bu, her şey sahada belli oluyor. Hem üzgünüz, hem sorumluyuz, hem de özür diliyoruz taraftarımızdan."

'Onlar bizim canımız'

"Taraftarımızın tepkisini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Onların kendi yorumları da son derece kendi açılarından haklı. Çok da bir şey demek istemiyorum."

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