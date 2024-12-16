Trendyol Süper Lig 16. haftasında Adana Demirspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Ligde 25 puanla 5. sırada yer alan siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmız kart nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Portekizli oyuncunun yanı sıra tedavileri süren Gabriel Paulista ve Ciro Immobile de Adana Demirspor deplasmanında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakacak. Adana Demirspor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

1 /13 Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.



2 /13 Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.



3 /13 Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişe Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında derbi galibiyetini anlamlı hale getirmeye çalışacak.



4 /13 Hafta içinde Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme ihtimalini zora sokan siyah-beyazlılar, kalan haftalarda üst sırada tamamlamak için mücadele edecek.



5 /13 Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada bulunuyor.



6 /13 BEŞİKTAŞ’TA SAKAT VE CEZALI FUTBOLCULAR KİM? Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına yıldız oyuncularından yoksun çıkacak.



7 /13 Bodo/Glimt maçında siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmız kart nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.



8 /13 Portekizli oyuncunun yanı sıra tedavileri süren Gabriel Paulista ve Ciro Immobile de Adana Demirspor deplasmanında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakacak.



9 /13 Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Felix Uduokhai'nin yarınki karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giymesi bekleniyor.



10 /13 Milot Rashica'nın ise dün kadro dışı kaldığı duyurulmuştu.

11 /13 Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



12 /13 Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Tedavisi süren Ciro Immobile de kart sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.

