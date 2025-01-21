Ahmed Kutucu'nun transferi yüzde 80 bitti

Takımın başarılı kalecisi Berke Özer'i satmayı düşünmediklerini ifade eden Fatih Kulaksız, "Yurt dışından da ilgi var fakat satmak istediğimiz bir oyuncu değil. Hatta en başta belirlediğimiz bir bonservis bedeli vardı Berke için. Şu an o bedelin üstü teklif edilse dahi satmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.