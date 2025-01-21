Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ahmed Kutucu'nun transferi yüzde 80 bitti

Ahmed Kutucu'nun transferi yüzde 80 bitti

09:5221/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
<p></p>

Performansıyla Süper Lig devlerini peşine takan Eyüpspor'un başarılı futbolcusu Ahmed Kutucu için resmi açıklama geldi. 24 yaşındaki futbolcunun transferinin bitme aşamasına geldiği ifade edildi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Kulaksız, takımın yıldız ismi Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'a transferinde sona gelindiğini ifade etti.

A Spor'a konuşan Kulaksız, "Ahmed Kutucu transferi ile ilgili görüşmelerde yüzde 80'lere geldiğimizi söyleyebiliriz. Temasımız oldu fakat henüz resmiyete dökmedik. 24 saat içinde her şey netlik kazanacak. Netlik kazanınca Galatasaray tarafı da biz de herkesi bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bonservis konusunda pazarlıkla ilgili bir sorun olmadığını belirten Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Oyuncu ile görüşülecek, oyuncunun rızası alınacak. Prosedürde küçük detaylar görüşüldükten sonra herkesi en doğru şekilde bilgilendireceğiz" dedi.

Fatih Kulaksız, Ahmed Kutucu için Fenerbahçe'den bir resmi teklif almadıklarını da belirtti.

Takımın başarılı kalecisi Berke Özer'i satmayı düşünmediklerini ifade eden Fatih Kulaksız, "Yurt dışından da ilgi var fakat satmak istediğimiz bir oyuncu değil. Hatta en başta belirlediğimiz bir bonservis bedeli vardı Berke için. Şu an o bedelin üstü teklif edilse dahi satmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.

Fatih Kulaksız ayrıca Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu'nun kiralık transferi için temaslarını sürdürdüklerini belirtti.

#Eyüpspor
#Ahmed Kutucu
#Fatih Kulaksız
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ’den 2+1 ve 3+1 daire satış startı verildi: 178.503 TL peşinat ve aylık 6 bin TL taksitle ev sahibi olunacak: İşte şartları ve detayları