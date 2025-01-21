Ahmed Kutucu'nun transferi yüzde 80 bitti

Performansıyla Süper Lig devlerini peşine takan Eyüpspor'un başarılı futbolcusu Ahmed Kutucu için resmi açıklama geldi. 24 yaşındaki futbolcunun transferinin bitme aşamasına geldiği ifade edildi.
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Fatih Kulaksız, takımın yıldız ismi Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'a transferinde sona gelindiğini ifade etti.
A Spor'a konuşan Kulaksız, "Ahmed Kutucu transferi ile ilgili görüşmelerde yüzde 80'lere geldiğimizi söyleyebiliriz. Temasımız oldu fakat henüz resmiyete dökmedik. 24 saat içinde her şey netlik kazanacak. Netlik kazanınca Galatasaray tarafı da biz de herkesi bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Bonservis konusunda pazarlıkla ilgili bir sorun olmadığını belirten Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Oyuncu ile görüşülecek, oyuncunun rızası alınacak. Prosedürde küçük detaylar görüşüldükten sonra herkesi en doğru şekilde bilgilendireceğiz" dedi.
Fatih Kulaksız, Ahmed Kutucu için Fenerbahçe'den bir resmi teklif almadıklarını da belirtti.
Takımın başarılı kalecisi Berke Özer'i satmayı düşünmediklerini ifade eden Fatih Kulaksız, "Yurt dışından da ilgi var fakat satmak istediğimiz bir oyuncu değil. Hatta en başta belirlediğimiz bir bonservis bedeli vardı Berke için. Şu an o bedelin üstü teklif edilse dahi satmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.
Fatih Kulaksız ayrıca Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu'nun kiralık transferi için temaslarını sürdürdüklerini belirtti.