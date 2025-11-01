Yeni Şafak
Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Trabzonspor maçı tahmini

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Trabzonspor maçı tahmini

1/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili tahminini açıkladı ve skor verdi.

Süper Lig'de lider Galatasaray ile ikinci sırada bulunan Trabzonspor, bugün Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde kazanıp zirvede rahatlamak istiyor. Bordo-mavililer de İstanbul'dan galip ayrılarak ezeli rakibiyle puan farkını 2'ye düşürmeyi hedefliyor.

Ahmet Çakar, futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği derbiyle ilgili tahminini açıkladı.

Çakar, Galatasaray'ın favori olsa da mücadelenin beraberlikle sonuçlanacağını düşündüğünü söyledi.

Ünlü yorumcu, "Kağıt üzerinde Galatasaray favori. Ev sahibi avantajı, kadro kalitesi, form durumu...Trabzonspor'un da form durumu iyi ama Galatasaray'ın da iyi. İki takımın kadro kalitesine baktığımızda Galatasaray favori. İçimden bir ses Trabzonspor'un kaybetmeyeceğini maçın berabere biteceğini söylüyor. Skor tahminin 1-1" ifadelerini kullandı.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Ahmet Çakar
