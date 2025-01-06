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Fatih Terim ilk resmi maçında turladı: Al Shabab yarı finale yükseldi | ÖZET

Fatih Terim ilk resmi maçında turladı: Al Shabab yarı finale yükseldi | ÖZET

19:566/01/2025, الإثنين
G: 6/01/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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Al-Shabab başında ilk resmi maçına çıkan Fatih Terim, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Al Fayha'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Podence ve 26. dakikada Hamdallah kaydetti. Al Shabab-Al Fayha maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Al Shabab sahasında Al Fayha ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Podence ve 26. dakikada Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 89. dakikada Al-Rashidi attı.

Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Al-Shabab'ın rakipleri yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.

Al Shabab taraftarları, yapılan çağrılara karşılık verdi ve maça ilgi gösterdi.

Galatasaraylı bir taraftarın Al Shabab maçında tribünleri organize ettiği görüntülendi.

AL SHABAB - AL FAYHA MAÇ ÖZETİ

Al Shabab - Al Fayha maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Al Shabab
#Al Fayha
#Suudi Arabistan Kral Kupası
#Fatih Terim

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