Al-Shabab başında ilk resmi maçına çıkan Fatih Terim, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Al Fayha'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Podence ve 26. dakikada Hamdallah kaydetti. Al Shabab-Al Fayha maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Al Shabab sahasında Al Fayha ile karşı karşıya geldi.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Podence ve 26. dakikada Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 89. dakikada Al-Rashidi attı.
Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Al-Shabab'ın rakipleri yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.
Al Shabab taraftarları, yapılan çağrılara karşılık verdi ve maça ilgi gösterdi.
Galatasaraylı bir taraftarın Al Shabab maçında tribünleri organize ettiği görüntülendi.
AL SHABAB - AL FAYHA MAÇ ÖZETİ
Al Shabab - Al Fayha maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.