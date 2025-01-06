Fatih Terim ilk resmi maçında turladı: Al Shabab yarı finale yükseldi

Al-Shabab başında ilk resmi maçına çıkan Fatih Terim, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Al Fayha'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Podence ve 26. dakikada Hamdallah kaydetti.
Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Al Shabab sahasında Al Fayha ile karşı karşıya geldi.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Podence ve 26. dakikada Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 89. dakikada Al-Rashidi attı.
Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Al-Shabab'ın rakipleri yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.
Al Shabab taraftarları, yapılan çağrılara karşılık verdi ve maça ilgi gösterdi.
Galatasaraylı bir taraftarın Al Shabab maçında tribünleri organize ettiği görüntülendi.