Fatih Terim ilk resmi maçında turladı: Al Shabab yarı finale yükseldi

Al-Shabab başında ilk resmi maçına çıkan Fatih Terim, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Al Fayha'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Podence ve 26. dakikada Hamdallah kaydetti.

1 /6 Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Al Shabab sahasında Al Fayha ile karşı karşıya geldi.

2 /6 Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

3 /6 Galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Podence ve 26. dakikada Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 89. dakikada Al-Rashidi attı.

4 /6 Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Al-Shabab'ın rakipleri yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.

5 /6 Al Shabab taraftarları, yapılan çağrılara karşılık verdi ve maça ilgi gösterdi.