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Spor

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Oğuz Aydın açıklaması

13:50 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:07 - 12/06/2024 Çarşamba
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Oğuz Aydın, sergilediği performansla önemli kulüpleri peşine taktı. Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu, yıldız futbolcuya gelen teklifleri açıkladı.

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Süper Lig ekibi Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, Oğuz Aydın'a gelen teklifleri açıkladı.

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Milliyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Oğuz Aydın'la ilgilendiğini söyledi.

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Çavuşoğlu, "Oğuz'a yurt içi ve yurt dışından teklifler var. Henüz kimseyle anlaşma sağlamadık. Bir görüşme olmadı. Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın şahsıma bir teklifleri oldu fakat kulübe ulaşan resmi bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

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Oğuz Aydın'ın bonservisine ilişkinse Hasan Çavuşoğlu, "Bu benim kulübümle görüşeceğim bir konu" açıklamasında bulundu.

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Alanyaspor formasıyla Oğuz Aydın bu sezon 38 maçta süre aldı.

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23 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 13 gol ve 8 asist kaydetti.

#Alanyaspor
#Beşiktaş
#Galatasaray
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