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Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: Eski Trabzonsporlu göreve geldi

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: Eski Trabzonsporlu göreve geldi

17:1220/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine eski Trabzonsporlu futbolcu getirildi. İşte Alanyaspor'un yeni teknik direktörü...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı.

Turuncu-yeşilliler, teknik direktörlük görevi için son olarak Sporting Lizbon'u çalıştırıcı Portekizli Joao Pereira ile prensip anlaşmasına vardı.


41 yaşındaki teknik adam, Ruben Amorim'in Manchester United'a gidişi sonrası Sporting Lizbon'un başına geçmişti.

Pereira, tüm kulvarlarda çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken şampiyonluk yarışındaki avantajı kaybetti ve Lizbon dönemi kısa sürdü.

Joao Pereira, 2017-21 sezonları arasında ülkemizde Trabzonspor forması giymişti. Bordo-mavili formayla 122 maça çıkarken 3 gol atıp 15 asistlik performans sergiledi.

#Alanyaspor
#Joao Pereira
#Trendyol Süper Lig

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