Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye hüzünlü veda mektubu: ‘Şunu çok iyi biliyorum ki…’

08:5324/09/2025, Çarşamba
Fenerbahçe’de 7 yıllık başkanlık serüveni, Sadettin Saran’a karşı seçim yenilgisiyle sona eren Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya yürekten bir veda mektubuyla seslendi.

Fenerbahçe'de 7 yıllık başkanlık dönemi seçimde Sadettin Saran'a kaybetmesinin ardından sona eren Ali Koç, sarı - lacivertli kulübe veda etti.


İşte Ali Koç'un veda mektubu;


"Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum.Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık."



"Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil, duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. 

Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir.


Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin, rekabetin ve kenetlenmenin zamanıdır."


"Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum.


Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın."


