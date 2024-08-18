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Spor

Ali Koç'u düşüren kişinin kim olduğu ortaya çıktı

09:32 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 09:58 - 18/08/2024 Pazar

Göztepe-Fenerbahçe maçında sahaya giren sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u yere düşüren kişi gözaltına alındı. Koç'a fiziki müdahalede bulunan şahsın kim olduğu da ortaya çıktı.

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İzmir'deki Göztepe-Fenerbahçe maçı 'Ali Koç' gerilimine sahne oldu.

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Stada alınmayan taraftarlar olduğu gerekçesiyle devre arasında Fenerbahçe tribününe giden Başkan Koç, maç başlayınca yerine yöneldi.

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Bu sırada Göztepe taraftarları yabancı madde yağdırdı, Koç sahaya girdi.

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Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada birisinden aldığı darbeyle yere düştü. 

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Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü. Ali Koç'a vuran şahıs gözaltına alındı.

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Ali Koç'u iterek yere düşürenkişinin kim olduğu ortaya çıktı.

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Ali Koç’u Fatih Özkan isminde bir görevlinin ittiği ifade edildi.

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Fatih Özkan’ın Göztepe’de resmi bir yönetici olmadığı sadece görevli olduğu açıklandı.

#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Erman Toroğlu
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