Ali Koç'u düşüren kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Göztepe-Fenerbahçe maçında sahaya giren sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u yere düşüren kişi gözaltına alındı. Koç'a fiziki müdahalede bulunan şahsın kim olduğu da ortaya çıktı.
İzmir'deki Göztepe-Fenerbahçe maçı 'Ali Koç' gerilimine sahne oldu.
Stada alınmayan taraftarlar olduğu gerekçesiyle devre arasında Fenerbahçe tribününe giden Başkan Koç, maç başlayınca yerine yöneldi.
Bu sırada Göztepe taraftarları yabancı madde yağdırdı, Koç sahaya girdi.
Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada birisinden aldığı darbeyle yere düştü.
Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü. Ali Koç'a vuran şahıs gözaltına alındı.
Ali Koç'u iterek yere düşürenkişinin kim olduğu ortaya çıktı.
Ali Koç’u Fatih Özkan isminde bir görevlinin ittiği ifade edildi.
Fatih Özkan’ın Göztepe’de resmi bir yönetici olmadığı sadece görevli olduğu açıklandı.