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Fenerbahçe’de büyük gün: Gözler saat 17.00’ye çevrildi

Fenerbahçe’de büyük gün: Gözler saat 17.00’ye çevrildi

10:288/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de yönetim hafta başında olağanüstü toplanmıştı. Ali Koç bugün saat 17.00’de basın toplantısı düzenleyecek. Ana gündem maddesinde ise Ziraat Türkiye Kupası ve Talisca transferi olacak. İşte detaylar.

Fenerbahçe Camiası, başkan Ali Koç'un bugün saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısına odaklandı.

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISI SAAT KAÇTA?


Sarı-Lacivertli yönetim, önceki gün olağanüstü toplanmıştı. Yaklaşık altı saat süren toplantının ardından Ali Koç'un, bugün 17.00'de basın toplantısı düzenleyeceği duyurulmuştu.





ALİ KOÇ BASIN TOPLANTISINDA NE AÇIKLAYACAK?


Başkanın ana gündem maddesi, Sarı-Lacivertliler'in Türkiye Kupası kararı olacak. İddiaya göre TFF, ligde 20. haftadan itibaren VAR'da yabancı hakemlerin olacağını resmi olarak açıklarsa, Koç da Fenerbahçe'nin kupaya katılacağını duyuracak.


TFF'den açıklama gelmemesi halinde ise sarı-lacivertlilerin kupada yer almayacağı öne sürüldü.

Başkan Ali Koç'un tek gündem maddesi kupa değil. Koç, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşacak.

Ayrıca başkanın, Talisca'nın imzasını müjdeleyebileceği de iddia edildi.

Ali Koç, son haftalarda Ülker Stadı'nda yaşanan protestolara da değinecek. Başkanın emriyle kendisini protesto eden taraftarların biletlerinin iptal edildiği, 'Ali Koç istifa' pankartının 'güvenlik gerekçesiyle' stada alınmadığı iddiaları vardı.


Başkan Koç'un bunlara da açıklık getirmesi bekleniyor.

#Ali Koç
#Fenerbahçe
#Talisca
#Türkiye Kupası

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