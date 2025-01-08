ALİ KOÇ BASIN TOPLANTISINDA NE AÇIKLAYACAK?





Başkanın ana gündem maddesi, Sarı-Lacivertliler'in Türkiye Kupası kararı olacak. İddiaya göre TFF, ligde 20. haftadan itibaren VAR'da yabancı hakemlerin olacağını resmi olarak açıklarsa, Koç da Fenerbahçe'nin kupaya katılacağını duyuracak.



