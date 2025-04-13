Amorim neşteri vurdu! Altay Bayındır'ın kariyerinde bir ilk yaşanacak

İngiliz ekibi Manchester United'da kaleci krizi yaşanıyor. Andre Onana'nın Lyon maçında yediği hatalı goller sert eleştirilere maruz kalmıştı. Teknik direktör Ruben Amorim'in, takımın ikinci kalecisi Altay Bayındır ile ilgili flaş bir karar aldığı öne sürüldü.

1 /5 Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

2 /5 İngiliz devinin kalesini koruyan ve 2 golde de hatası bulunan Andre Onana büyük tepki topladı. Taraftarların sert eleştirilerine maruz kalan Onana için Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'den karar çıktı.

3 /5 Onana'nın yediği goller sonrası Manchester United taraftarları isyan ateşini yakmış ve Altay Bayındır'ın kaleyi koruması gerektiğini belirtmişti.

4 /5 Amorim taraftara kulak verdi. NTV Spor'un Athletic'ten aktardığı habere göre Onana'nın Newcastle maçında dinlendirileceği belirtildi.