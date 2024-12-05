Amrabat'tan dikkat çeken Avrupa Ligi açıklaması! "Fenerbahçe şu an favorilerden biri değil"

Hafta sonu Beşiktaş derbisi var. Galatasaray maçı ilk derbinde sonradan oyuna girmiştin. Derbiyle ilgili ne düşünüyorsun?





"İlk derbim Galatasaray'a karşıydı. Ne kadar önemli bir derbi olduğunu hissetmiştim. Harika bir atmosfer vardı. Beşiktaş maçının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Beşiktaş şu an iyi bir durumda olmasa da kaliteli oyuncuları var. Zor bir derbi olacak ama iyi gidişatımızı orada devam ettirmek istiyoruz. Derbide öz güvenli oynayarak kazanmak istiyoruz."