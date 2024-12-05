Amrabat'tan dikkat çeken Avrupa Ligi açıklaması! "Fenerbahçe şu an favorilerden biri değil"

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Fenerbahçe sence Avrupa Ligi'nin favorilerinden mi?" sorusuna da flaş bir yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Haber Global'e konuştu.
Amrabat, transfer sürecinden Galatasaray'ın teklifine, takımdaki Mourinho faktöründen Beşiktaş derbisine kadar birçok önemli konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Amrabat'ın sözlerinden öne çıkanlar:
Galatasaray'dan ve Avrupa'dan başka takımlardan teklif aldın mı?
"Açıkçası çok fazla teklif almıştım. Galatasaray ile bir görüşmem oldu. Ama Fenerbahçe'ye geldiğim için çok çok mutluyum. Galatasaray ile bir görüşmem oldu diğer takımların ismini vermek istemiyorum."
Abin Galatasaray'da forma giydi 2012-2015 arası ve şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe'ye gelmene ne söyledi?
"Abimle sürekli irtibattayım. Her şeyden konuşuyoruz. Kendisi bana Türkiye, İstanbul, lig ve Fenerbahçe'yle alakalı bilgiler verdi. Karar verirken kalbinin sesini dinle dedi ve ben de öyle yaptım."
Hafta sonu Beşiktaş derbisi var. Galatasaray maçı ilk derbinde sonradan oyuna girmiştin. Derbiyle ilgili ne düşünüyorsun?
"İlk derbim Galatasaray'a karşıydı. Ne kadar önemli bir derbi olduğunu hissetmiştim. Harika bir atmosfer vardı. Beşiktaş maçının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Beşiktaş şu an iyi bir durumda olmasa da kaliteli oyuncuları var. Zor bir derbi olacak ama iyi gidişatımızı orada devam ettirmek istiyoruz. Derbide öz güvenli oynayarak kazanmak istiyoruz."
Mourinho demek Avrupa'da kupa demek. Fenerbahçe sence Avrupa Ligi'nin favorilerinden mi?
"Fenerbahçe şu an favorilerden biri değil bana göre. Güçlü takımlar var. Avrupa'da sessiz bir şekilde ilerlemek, sürpriz yapmak anlamlı olacaktır. Bir rüyamız var, neden olmasın…"
Elinde sihirli bir değnek olsa neyi dünyada neyi değiştirmek istersin dünyada?
"Savaşı durdurmak isterdim. Herkes aynı, herkes eşit. Herkes huzur içinde birlikte yaşayabilir. Filistin'de olanlar gerçekten korkunç. İnşallah bu olan zulüm durur ve en hızlı şekilde barış gelir. Bunun için Allah'a her gün dua ediyorum. Çok fazla çocuk acı çekiyor orada, inşallah en kısa zamanda barış hakim olur."