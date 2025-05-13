Ancelloti’den çarpıcı açıklama: ‘Tavsiyeye ihtiyacı yok’

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti, ligde oynayacakları Mallorca maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Real Madrid’in yeni teknik direktör adayı Xabi Alonso hakkında da övgü dolu sözlerle bahsetti.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, LaLiga'da oynanacak Mallorca ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
65 yaşındaki İtalyan teknik adam, 26 Mayıs'tan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğini ve Real Madrid'deki son günlerini en iyi şekilde değerlendirmek istediğini söyledi.
Ancelotti, Real Madrid'deki yerine geçmesi beklenen Xabi Alonso'dan da övgüyle bahsetti.
Carlo Ancelotti'nin açıklamaları şu şekilde:
"26 Mayıs’tan itibaren Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörü olacağım. Şu an Madrid’in başındayım ve son günlerimi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum.
Kulübe, taraftarlara ve oyunculara saygı duyuyorum. Pişmanlıklarım var mı? Hiç yok. Burada geçirdiğim zamanı çok sevdim. Xabi Alonso'nun tavsiyeye ihtiyacı yok. O harika bir teknik direktör."