Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ancelloti’den çarpıcı açıklama: ‘Tavsiyeye ihtiyacı yok’

Ancelloti’den çarpıcı açıklama: ‘Tavsiyeye ihtiyacı yok’

15:1713/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti, ligde oynayacakları Mallorca maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Real Madrid’in yeni teknik direktör adayı Xabi Alonso hakkında da övgü dolu sözlerle bahsetti.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, LaLiga'da oynanacak Mallorca ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. 

65 yaşındaki İtalyan teknik adam, 26 Mayıs'tan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğini ve Real Madrid'deki son günlerini en iyi şekilde değerlendirmek istediğini söyledi. 

Ancelotti, Real Madrid'deki yerine geçmesi beklenen Xabi Alonso'dan da övgüyle bahsetti.


Carlo Ancelotti'nin açıklamaları şu şekilde:



"26 Mayıs’tan itibaren Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörü olacağım. Şu an Madrid’in başındayım ve son günlerimi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum.


Kulübe, taraftarlara ve oyunculara saygı duyuyorum. Pişmanlıklarım var mı? Hiç yok. Burada geçirdiğim zamanı çok sevdim. Xabi Alonso'nun tavsiyeye ihtiyacı yok. O harika bir teknik direktör."


#Carlo Ancelotti
#Real Madrid
#Mallorca
#La Liga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde