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Anderson Talisca: 'Adaletli bir hoca gelirse işler rayına oturur'

Anderson Talisca: 'Adaletli bir hoca gelirse işler rayına oturur'

Haber Merkezi
17:047/05/2025, Wednesday
G: 7/05/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca, ülkesinin basınına konuştu.

Sarı lacivertli takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu, oldukça önemli açıklamalar yaptı.

Talisca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Milli takım ve geleceğim için çok fazla hayalim var. Bunu sürekli aklımda bulunduruyorum."

"Brezilya Milli Takımı önemli bir eşikten geçiyor."

"Eğer adaletli bir teknik direktör göreve gelirse, Brezilya'da işler yeniden rayına oturur ve ben de çağrılırım."

Öte yandan Talisca, Jorge Jesus’un olası Brezilya macerasına sıcak baktığı ve doğru ismin olabileceğini ifade ettiği dile getirildi.

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