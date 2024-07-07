|
Spor

Ankaragücü'nden sürpriz karar: Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

14:03 - 7/07/2024 Pazar
Güncelleme: 14:09 - 7/07/2024 Pazar
Yeni Şafak

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Başkent temsilcisi, 26 gün önce göreve getirdiği Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte ayrılık nedeni...

1/ 7

MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi sürpriz bir şekilde sona erdi.

2/ 7

Sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamı 11 Haziran tarihinde göreve getirmişti.

3/ 7

Kemal Özdeş'le ilgili Ankaragücü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

4/ 7

"Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon planlaması için yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle devam etmeme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir."

5/ 7

"Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu teknik direktörümüz Kemal Özdeş'in ayrılık kararı kabul edilmiştir."



6/ 7

"Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

7/ 7

54 yaşındaki tecrübeli teknik adam, son olarak Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

#Ankaragücü
#Kemal Özdeş
#Futbol
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2024 aşure günü ne zaman?