Ankaragücü'nden sürpriz karar: Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Başkent temsilcisi, 26 gün önce göreve getirdiği Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte ayrılık nedeni...

1 / 7 MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi sürpriz bir şekilde sona erdi.

2 / 7 Sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamı 11 Haziran tarihinde göreve getirmişti.

3 / 7 Kemal Özdeş'le ilgili Ankaragücü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

4 / 7 "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon planlaması için yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle devam etmeme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir."

5 / 7 "Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu teknik direktörümüz Kemal Özdeş'in ayrılık kararı kabul edilmiştir."





6 / 7 "Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."