Antalyaspor'da Emre Belözoğlu'nun yerine Fenerbahçe'nin eski hocası geliyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yollarını ayırdığı Emre Belözoğlu'nun yerine sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
Akdeniz ekibi, yeni hocasını buldu. İşte ayrıntılar...
Akdeniz Manşet'te yer alan habere göre Antalyaspor, Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.
Erol Bulut kariyerinde Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.
Tecrübeli teknik adam son olarak Cardiff City'de görev aldı.