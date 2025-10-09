Antalyaspor'da Emre Belözoğlu'nun yerine Fenerbahçe'nin eski hocası geliyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yollarını ayırdığı Emre Belözoğlu'nun yerine sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

1 /5 Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

2 /5 Akdeniz ekibi, yeni hocasını buldu. İşte ayrıntılar...

3 /5 Akdeniz Manşet'te yer alan habere göre Antalyaspor, Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.

4 /5 Erol Bulut kariyerinde Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.